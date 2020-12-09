Через катастрофічну ситуацію з коронавірусом, Польща пішла на безпрецедентний крок

Так, Польща запропонувала українським лікарям переїжджати до них і починати роботу без процедури підтвердження диплома: достатньо бути фахівцем у своїй сфері і вивчити мову, пише Обозреватель.

Подробицями поділився президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

"На фахівців буде рости полювання. Медичний персонал буде затребуваний. І тут мова йде не про трудову міграцію, коли їдуть на заробітки і повертаються через три місяці. Лікарі будуть їхати з сім'ями і назавжди",- каже Воскобойник.

Проте навіть якщо в Польщі тепер не потрібно підтверджувати диплом, медичний персонал зобов'язаний знати мову.



З України до Польщі збираються переїхати близько 2 тисяч лікарів і 3 тисяч медсестер і санітарок, пише польське видання Rzeczpospolita з посиланням на агентства з працевлаштування. І це при тому, що вже зараз в Україні не вистачає близько 24,7 тис.медиків.

При цьому міністр охорони здоров'я Максим Степанов впевнений, що ситуація може стати катастрофічною.

"Ми просто можемо в один день залишитися без медичних працівників. Будь-який лікар може зі своїм дипломом виїхати до Польщі на зарплату в рази, десятки разів більше. Ми не можемо не звертати увагу на це. Якщо вони поїдуть, буде катастрофа"– сказав Степанов.

Без гідної оплати навіть ті лікарі та медсестри, які залишаться в країні, не працюватимуть у лікарнях. І це вже відбувається – медичного персоналу катастрофічно не вистачає, а потреба в ньому через пандемію злетіла в рази.

Нагадаємо, українських заробітчан масово виганяють, суворі зміни вступили в дію: "залишився один день".

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