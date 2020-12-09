Из-за катастрофической ситуации с коронавирусом, Польша пошла на беспрецедентный шаг

Так, Польша предложила украинским врачам переезжать к ним и начинать работу без процедуры подтверждения диплома: достаточно быть специалистом в своей сфере и выучить язык, пишет Обозреватель.

Подробностями поделился президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

"На специалистов будет расти охота. Медицинский персонал будет востребован. И здесь речь идет не о трудовой миграции, когда уезжают на заработки и возвращаются через три месяца. Врачи будут уезжать с семьями и навсегда", – говорит Воскобойник.

Тем не менее даже если в Польше теперь не нужно подтверждать диплом, медицинский персонал обязан знать язык.



Из Украины в Польшу собираются переехать около 2 тысяч врачей и 3 тысяч медсестер и санитарок, пишет польское издание Rzeczpospolita со ссылкой на агентства по трудоустройству. И это при том, что уже сейчас в Украине не хватает около 24,7 тыс. медиков.

При этом министр здравоохранения Максим Степанов уверен, что ситуация может стать катастрофической.

"Мы просто можем в один день остаться без медицинских работников. Любой врач может со своим дипломом уехать в Польшу на зарплату в разы, десятки раз больше. Мы не можем не обращать внимание на это. Если они поедут, будет катастрофа", – сказал Степанов.

Без достойной оплаты даже те врачи и медсестры, которые останутся в стране, не будут работать в больницах. И это уже происходит – медицинского персонала катастрофически не хватает, а потребность в нем из-за пандемии взлетела в разы.

Напомним, украинских заробитчан массово выгоняют, суровые изменения вступили в действие: "остался один день".

Ранее Politeka писала, что Польша отменила ограничения для украинцев: что ждет заробитчан.

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