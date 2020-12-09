Батьки звинувачують директора школи у побитті учнів

Крім того, на педагога надходять і інші скарги, передає "Сьогодні".



За словами батьків, він перетворив навчальний заклад на склад і десятиліттями знущається над дітьми.

Рік тому він був звільнений, але зараз через суд відновився на посаді.

"Хлопчиків, коли порушать правила, - він бере ключі і б'є по ширінці. Щоб ти правильно себе вели. І це багато хлопців", - поділилася одна з мам, які виступають проти повернення директора.

Більш того, його спіймали на самогоноварінні прямо в навчальному закладі.

Сам директор називає звинувачення брехнею.

"Були сфабриковані певні матеріали. Рішення про моє звільнення навіть було прийнято незаконно - в період моєї тимчасової непрацездатності", - пояснив він.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області вчителька побила дитину посеред уроку.

Педагог вийшла з себе і почала давати дитині запотиличники.

На інцидент вже відреагували в місцевій РДА і повідомили про створення спеціальної комісії для з'ясувань обставин події. Пізніше її звільнили, і вона понесла покарання за цей скандал.



Нагадавши, юна українка так і не дійшла до школи, кадри і деталі НП.

Раніше Politeka писала, що в елітній школі Дніпра учениці пробили голову, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, вчителька вирішила "позбутися" дитини з важкою травмою, розгорівся скандал.