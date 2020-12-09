Батьки звинувачують директора школи у побитті учнів
Крім того, на педагога надходять і інші скарги, передає "Сьогодні".
За словами батьків, він перетворив навчальний заклад на склад і десятиліттями знущається над дітьми.
Рік тому він був звільнений, але зараз через суд відновився на посаді.
"Хлопчиків, коли порушать правила, - він бере ключі і б'є по ширінці. Щоб ти правильно себе вели. І це багато хлопців", - поділилася одна з мам, які виступають проти повернення директора.
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Більш того, його спіймали на самогоноварінні прямо в навчальному закладі.
Сам директор називає звинувачення брехнею.
"Були сфабриковані певні матеріали. Рішення про моє звільнення навіть було прийнято незаконно - в період моєї тимчасової непрацездатності", - пояснив він.
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