Родители обвиняют директора школы в избиении учеников

Кроме того, на педагога поступают и другие жалобы, передает "Сегодня".



По словам родителей, он превратил учебное заведение в склад и десятилетиями издевается над детьми.

Год назад он был уволен, но сейчас через суд восстановился в должности.

"Мальчиков, когда нарушат правила, – он берет ключи и бьет по ширинке. Чтобы ты правильно себя вели. И это много ребят", – поделилась одна из мам, которые выступают против возвращения директора.

Более того, его поймали на самогоноварении прямо в учебном заведении.

Сам директор называет обвинения ложью.

"Были сфабрикованы определенные материалы. Решение о моем увольнении даже было принято незаконно – в период моей временной нетрудоспособности", – пояснил он.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области учительница избила ребенка посреди урока.

Педагог вышла из себя и начала давать ребенку подзатыльники.

На инцидент уже отреагировали в местной РГА и сообщили о создании специальной комиссии для выяснений обстоятельств происшедшего. Позже ее уволили, и она понесла наказание за этот скандал.



Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

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