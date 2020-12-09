Родители обвиняют директора школы в избиении учеников
Кроме того, на педагога поступают и другие жалобы, передает "Сегодня".
По словам родителей, он превратил учебное заведение в склад и десятилетиями издевается над детьми.
Год назад он был уволен, но сейчас через суд восстановился в должности.
"Мальчиков, когда нарушат правила, – он берет ключи и бьет по ширинке. Чтобы ты правильно себя вели. И это много ребят", – поделилась одна из мам, которые выступают против возвращения директора.
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Более того, его поймали на самогоноварении прямо в учебном заведении.
Сам директор называет обвинения ложью.
"Были сфабрикованы определенные материалы. Решение о моем увольнении даже было принято незаконно – в период моей временной нетрудоспособности", – пояснил он.
Ранее мы сообщали, что во Львовской области учительница избила ребенка посреди урока.
На инцидент уже отреагировали в местной РГА и сообщили о создании специальной комиссии для выяснений обстоятельств происшедшего. Позже ее уволили, и она понесла наказание за этот скандал.
Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.
Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.
Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.