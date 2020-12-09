Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, не змогла приховати гідності в крихітній майці

Модель з пишними формами прославилася більше шести років тому після того, як російський фотограф помітив її і вирішив влаштувати для дівчини першу професійну зйомку. Кадри, отримані від роботи, стали першими в портфоліо Квітко для подальшої роботи. Тепер Анастасія працює альтернативною моделлю і рекламує білизну, проживаючи в США.

Темпераментна красуня не тільки не приховує свої форми, але ще і показує їх при будь-якому зручному випадку. На одному з фото, представленому на фан-акаунті для моделей, Квітко позувала в звичній розкутій позі. Дівчина в короткій чорній майці на тонких лямках і в темно-синіх джинсах виглядала дуже привабливо.

Вся справа в тому, що красуня не стала надягати ліфчик, тому її бюст шостого розміру був ледь прикритий тканиною, що і привернуло увагу користувачів Instagram:

"Просто розриває серця🖤 💙; чудовий❤; Ви дійсно сама вигнута жінка в світі, приголомшливо красива; дуже добре; гей, гей, це дико; ого, гирі для сильних🍆 🍆; ти grave Bonne🤘; салют, справжній вибух, дитинко; 😁 👍 красива картинка😁; бути в Найхолоднішій країні тобі дуже жарко; дивовижний образ, красуня; вишуканий будиночок ... Бажаю мені бути з тобою, дитинко!; Вау ... Просто захоплююче ❤️; ти розтопиш сніг, дорога !! 😘».

Ми також писали, що пишнотіла модель намагається привернути увагу до себе всіма доступними способами. Вона рекламує білизну і купальники, з'являючись в них на пляжі. Також влаштовує сміливі фотосесії у відкритому одязі і часто представляє бренди, що продають спортивні костюми.

Завдяки незвичайним формам в поєднанні з тонкою талією, Квітко змогла домогтися популярності в соціальній мережі Instagram. Як видно на одному з яскравих кадрів, який опублікували на фан-сторінці, дівчині є чим похвалитися.

При цьому в чорному міні-бікіні Анастасія змогла в черговий раз підкреслити відразу і сідниці, і груди. Модель повернулася боком і відразу отримала сотні компліментів.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!"

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