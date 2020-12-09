Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, не смогла скрыть достоинства в крошечной майке

Модель с пышными формами прославилась более шести лет тому назад после того, как российский фотограф заметил ее и решил устроить для девушки первую профессиональную съемку. Кадры, полученные от работы, стали первыми в портфолио Квитко для дальнейшей работы. Теперь Анастасия работает альтернативной моделью и рекламирует белье, проживая в США.

Темпераментная красотка не только не скрывает свои формы, но еще и показывает их при любом удобном случае. На одном из фото, представленном на фан-аккаунте для моделей, Квитко позировала в привычной раскрепощенной позе. Девушка в короткой черной майке на тонких лямках и в темно-синих джинсах выглядела очень привлекательно.

Все дело в том, что красотка не стала надевать лифчик, потому ее бюст шестого размера был едва прикрыт тканью, что и привлекло внимание пользователей Инстаграм:

«Просто разрывает сердца🖤💙; Восхитительный ❤; Вы действительно самая изогнутая женщина в мире, потрясающе красивая; очень хорошо; Эй, эй, это дико; ого, гири для сильных🍆🍆; Ты grave bonne 🤘; Салют, настоящий взрыв, детка; 😁👍Красивая картинка😁; Быть в самой холодной стране тебе очень жарко; Удивительный образ, красавица; Изысканный домик ... Желаю мне быть с тобой, детка!; Вау ... Просто захватывающе ❤️; Ты растопишь даже Снег, дорогая !! 😘».

Мы также писали, что пышнотелая модель старается привлечь внимание к себе всеми доступными способами. Она рекламирует белье и купальники, появляясь в них на пляже. Также устраивает смелые фотосессии в открытой одежде и часто представляет бренды, продающие спортивные костюмы.

Благодаря необычным формам в сочетании с тонкой талией, Квитко смогла добиться популярности в социальной сети Инстаграм. Как видно на одном из ярких кадров, который опубликовали на фан-странице, девушке есть чем похвастаться.

При этом в черном мини-бикини Анастасия смогла в очередной раз подчеркнуть сразу и ягодицы, и грудь. Модель повернулась боком и сразу получила сотни комплиментов.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!"

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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