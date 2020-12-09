Бразильська супермодель Жизель Олівейра, з Victoria's Secret, показала ідеальну фігуру на подіумі

Зірка порадувала шанувальників архівним кадром, постав у спокусливому образі, пише Politeka.net. Модель була у відвертій білизні ангела.

Олівейра пройшлася по подіуму в блискучому боді, яке обтягнуло її тонку талію. Тканина була вузькою і в результаті зі сміливого декольте показався шикарний бюст знаменитості. Груди притягували увагу до себе.

Струнку талію також виділив поясок з ніжних білих пір'їв, що ворушаться від вітру.

Довгі стрункі ніжки не могли не захопити - модель просто ідеал для всіх.

Блискучі прикраси на руках і шиї доповнили наряд знаменитості.

З-за спини знаменитості визирали білосніжні крила.

Модель дивилася на глядачів і широко посміхалася.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, оскільки було оприлюднено в сторіс, де немає такої можливості.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра одягла коротке обтягуюче плаття, яке підкреслило тонку талію і пружні сідниці.

Наряд виглядав дуже ефектно на достоїнствах Жизель. Груди і пружні сідниці спокусливо випирали з-під тонкої тканини.

Крім того, довжина відвертого вбрання дозволила поглянути на стрункі довгі ніжки.

Раніше повідомлялося, що Жизель Олівейра одягла гарне міні-плаття, під яке не стала надягати нижню білизну.

Сукня була настільки короткою, що нагадувала ночнушку. Вона крутилася, показуючи свою розкішну фігуру з усіх боків. Жизель засвітила округлі стегна, соковитий бюст, який мало не вивалився з оригінального вирізу, а також стрункі ніжки.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра одягла топ без білизни і покрасувалася перед дзеркалом:»Ох, як вигнулася...".

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