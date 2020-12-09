Бразильская супермодель Жизель Оливейра, из Victoria’s Secret, показала идеальную фигуру на подиуме

Звезда порадовала поклонников архивным кадром, представ в соблазнительном образе, пишет Politeka.net. Модель была в откровенном белье ангела.

Оливейра прошлась по подиуму в сверкающем боди, которое обтянуло ее тонкую талию. Ткань была узкой и в результате из смелого декольте показался шикарный бюст знаменитости. Груди притягивали внимание к себе.

Стройную талию также выделил поясок из нежных белых перьев, шевелящиеся от ветра.

Длинные стройные ножки не могли не восхитить - модель просто идеал для всех.

Сверкающие украшения на руках и шее дополнили наряд знаменитости.

Из-за спины знаменитости выглядывали белоснежные крылья.

Модель смотрела на зрителей и широко улыбалась.

Фото не собрало много лайков и комментариев в открытом доступе, поскольку было обнародовано в сторис, где нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Жизель Оливейра надела короткое обтягивающее платье, которое подчеркнуло тонкую талию и упругие ягодицы.

Наряд выглядел очень эффектно на достоинствах Жизель. Грудь и упругие ягодицы соблазнительно выпирали из-под тонкой ткани.

Кроме того, длина откровенного наряда позволила взглянуть на стройные длинные ножки.

Ранее сообщалось, что Жизель Оливейра надела струящееся мини-платье, под которое не стала надевать нижнее белье.

Платье было настолько коротким, что напоминало ночнушку. Она вертелась, показывая свою роскошную фигуру со всех сторон. Жизель засветила округлые бедра, сочный бюст, который чуть не вывалился из оригинального выреза, а также стройные ножки.

Напомним, что Жизель Оливейра надела топ без белья и покрасовалась перед зеркалом: «Ох, как выгнулась…».

А еще Politeka писала, что Жизель Оливейра порезвилась с подругой на пляже: жаркие кадры в купальнике.

Также Politeka сообщала, что Жизель Оливейра покрасовалась гордостью в одном пальто: «Вот это искушение…».