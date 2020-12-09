"За що його душі такі випробування"

Раптова загибель музиканта та аранжувальника Олександра Дерев'янка, який працював з багатьма українськими зірками, включаючи Тіну Кароль, сколихнула мережу

Селебріті й користувачі оплакують артиста, називають його найдобрішою людиною, яка не заслужила такої жорстокої смерті.

Зокрема, гітарист Сергій Чантурія, відомий по рок-групі "Візит" і "Super R" зворушив емоційним постом на Фейсбук, прощаючись з убитим другом, передає Politeka.net.

"Сталося горе. Тварі вбили нашого друга і соратника Сашу Дерев'янка. Всі друзі, з якими спілкуюся відчувають шок від того, що сталося. Його знають всі, від Зінкевича і Жені Коваленко (група Кобза) до молодих людей, які займалися у нього музикою", - не може повірити в те, що трапилося, музикант.

За словами Чантурії, вони з Олександром познайомилися в далекому 70-му році.

"Саша був і залишається авторитетним музикантом. Завдяки йому, я багато чому навчився і на цій базі побудував свою музичну кар'єру, - згадує Чантурія. - Коли наш проект почав набирати популярність в Союзі, група "Візит", я запросив Сашу до нас на бас-гітару. Почалися гастролі. Спільні концерти з Владом Андріановим, групою "Круїз" Ігорем Тальковим і багатьма багатьма іншими... Минув час. Знову Київ, робота в студії. Запис Тіни Кароль, Дизеля, Васі Бондарчука та багатьох інших відомих і не дуже особистостей. Зробили його, Сашу супер профі по запису музики та аранжування. Мало таких як він".

Українці висловили свої співчуття в коментарях:

"Виродки несусвітні!!! Вищу міру їм за таке потрібно!"

"Мої співчуття. Сподіваюся, вбивцям не уникнути покарання, хоча це не поверне нам музиканта..."

"Я в дикому жаху від події... не можу зрозуміти за що його душі такі випробування. Світла пам'ять"

"Просто немає слів!!! Немає ні совісті, ні серця - немає вже в людях нічого! Крім грошей і влади! Царство Небесне генію!!!"

Нагадаємо, тіло Олександра зі слідами удушення виявили 4 грудня в гаражному кооперативі в Борисполі. До цього музиканта майже два тижні розшукували, як зниклого.

Поліція вже затримала двох підозрюваних у вбивстві. Нібито молоді люди втерлися в довіру Дерев'янка під виглядом бажання брати уроки гри на гітарі, а самі вбили з наміром підробити документи на його квартиру.

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