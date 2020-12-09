"За что его душе такие испытания"

Внезапная гибель музыканта и аранжировщика Александра Деревянко, работавшего со многими украинскими звездами, включая Тину Кароль, всколыхнула Сеть

Селебрити и пользователи оплакивают артиста, называют его добрейшим человеком, не заслужившим столь жестокой смерти.

В частности, гитарист Сергей Чантурия, известный по рок-группе «Визит» и «Super R» растрогал эмоциональным постом на Фейсбук, прощаясь с убитым другом, передает Politeka.net.

"Случилось горе. Твари убили нашего друга и соратника Сашу Деревянко. Все друзья, с которыми общаюсь испытывают шок от происшедшего. Его знают все, от Зинкевича и Жени Коваленко (группа Кобза) до молодых людей, которые занимались у него музыкой", - не может поверить в случившееся музыкант.

По словам Чантурии, они с Александром познакомились в далеком 70-м году.

"Саша был и остается авторитетным музыкантом. Благодаря ему, я многому чему научился и на этой базе построил свою музыкальную карьеру, - вспоминает Чантурия. - Когда наш проект начал набирать популярность в Союзе, группа "Визит", я пригласил Сашу к нам на бас-гитару. Начались гастроли. Совместные концерты с Владом Андриановым, группой "Круиз" Игорем Тальковым и многими многими другими... Прошло время. Снова Киев, Работа в студии. Запись Тины Кароль, Дизеля, Васи Бондарчука и многих других известных и не очень личностей. Сделали его, Сашу супер профи по записи музыки и аранжировки. Мало таких как он".

Украинцы выразили свои соболезнования в комментариях:

"Уроды несусветные!!!Высшую меру им за такое нужно!"

"Мои соболезнования. Надеюсь, убийцам не избежать наказания, хотя это не вернет нам МУЗЫКАНТА..."

"Я в диком ужасе от произошедшего... не могу понять за что его душе такие испытания. Светлая память"

"Просто нет слов!!! Нет ни совести, ни сердца - нет уже в людях ничего! Кроме денег и власти! Царство небесное Гению!!!"

Напомним, тело Александра со следами удушения обнаружили 4 декабря в гаражном кооперативе в Борисполе. До этого музыканта почти две недели разыскивали, как пропавшего.

Полиция уже задержала двух подозреваемых в убийстве. Якобы молодые люди втерлись в доверие Деревянко под видом желания брать уроки игры на гитаре, а сами убили с намерением подделать документы на его квартиру.

Напомним, неадекват с "розочкой" устроил переполох в столичной церкви, кадры: "Угрожал лишить жизни..."