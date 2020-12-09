Зірка прийняла позу, яка зводить з розуму

Відома мексиканська модель журналу "Playboy" Кассандра Сьєнега (CJ SPARXX) в одній білизні показала місця, якими пишається

Зірка постійно радує своїх шанувальників знімками в білизні, пише Politeka.net. Цей раз не став винятком.

Пекуча брюнетка позувала в одній синій білизні, виставивши назад свої пружні сідниці - аж дрож проступає від видів.

Модель одягла мереживний напівпрозорий ліфчик, бретельки якого впивалися в плечі. Модель сперлася об перила, в результаті у неї з'явилася можливість показати свою фігуру ще більш ефектно.

Сьєнега виставила назад апетитні сідниці в напівпрозорих трусиках з грайливими рюшами.

Спокусниця ще й широко розставила ноги. Модель подивилася в камеру з якоюсь пристрастю і злегка посміхнулася.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів, так як в сторіс немає можливісті залишити їх у відкритому доступі.

Раніше ми писали, що Кассандра Сьєнега позувала в Колоб каньйонах (США). Модель і тут не втрималася від відвертих знімків.

Зірка позувала в тісному топіку без білизни, який обтягнув її великі форми. Найпотаємніше пробивалося крізь тканину, на що і сподівалася спокусниця.

Красуня сиділа на колінах, трохи вигнувшись, щоб її форми виглядали ефектніше.

Раніше повідомлялося, що Кассандра Сьенега одягла крихітний ліфчик, який швидше нагадував звичайну тонку смужку салатової тканини. "Білизна" навряд чи прикривала найінтимніші деталі пишного бюста.

Також красуня була в крихітних трусиках-бікіні. Вона виставила апетитні сідниці, натягнувши трусики вище.

Нагадаємо, Кассандра Сьєнега з "Playboy "блиснула нереальною спокусою, скинувши нижню білизну:"спека в ліжку".

Як повідомляла Politeka, Кассандра Сьенега з "Playboy" помірялася безсоромністю з подружками в купальниках: гаряче фото.

Також Politeka писала, що Кассандра Сьєнега з " Playboy "блиснула своїм" жаром "в прозорій сіточці:"Моя принцеса".