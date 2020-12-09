Звезда приняла позу, которая сводит с ума

Известная мексиканская модель журнала "Playboy" Кассандра Сьенега (CJ SPARXX) в одном белье показала места, которыми гордится

Звезда постоянно радует своих поклонников снимками в белье, пишет Politeka.net. Этот раз не стал исключением.

Жгучая брюнетка позировала в одном синем белье, выставив назад свои упругие ягодицы - аж дрожь проступает от видов.

Модель надела кружевной полупрозрачный лифчик, бретельки которого впивались в плечи. Модель облокотилась о перила, в результате у нее появилась возможность показать свою фигуру еще более эффектно.

Сьенега выставила назад аппетитные ягодицы в полупрозрачных трусиках с игривыми рюшками.

Искусительница еще и широко расставила ноги. Модель посмотрела в камеру с какой-то страстью и слегка улыбнулась.

Фото не собрало много лайков и комментариев, так как в сторис нет возможности оставить их в открытом доступе.

Ранее мы писали, что Кассандра Сьенега позировала в Колоб Каньонах (США). Модель и здесь не удержалась от откровенных снимков.

Звезда позировала в тесном топике без белья, который обтянул ее большие формы. Самой сокровенно пробивалось сквозь ткань, на что и надеялась соблазнительница.

Красотка сидела на коленях, немного выгнувшись, чтобы ее формы выглядели эффектнее.

Ранее сообщалось, что Кассандра Сьенега надела крохотный лифчик, который скорее напоминал обычную тонкую полосочку салатовой ткани. "Белье" едва ли прикрывало самые интимные детали пышного бюста.

Также красотка была в крохотных трусиках-бикини. Она выставила аппетитные ягодицы, натянув трусики повыше.

Напомним, Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула нереальным соблазном, сбросив нижнее белье: "Жара в постели".

Как сообщала Politeka, Кассандра Сьенега из "Playboy" померилась бесстыдством с подружками в купальниках: горячее фото.

Также Politeka писала, что Кассандра Сьенега из "Playboy" блеснула своим "жаром" в прозрачной сеточке: "Моя принцесса".