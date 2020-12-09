39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон запаморочила голову жарким образом в сукні
Спокуслива блондинка постійно дивує яскравими образами, що запам'ятовуються, пише Politeka.net. Нерідко модель використовує фотошоп втілюючи на знімках справжню казку.
Цього разу спекотна Періс блиснула ідеальними формами в жовтій сукні з декольте і довгим розрізом на спідниці. Знаменитість вляглася на траву, спершись на руку.
Хілтон ледь не вивалила бюст зі сміливого декольте. Груди показалися з вирізу, привертаючи до себе ще більше уваги.
У розрізі наряду виставилися дві стрункі і сяючі ніжки. Модель захопила довжиною кінцівок, змушуючи ними милуватися.
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На фото можна помітити тварин і птахів, а також різні рослини.
"Шукаю Бембі. 🥰 ",- написала знаменитість.
За 15 годин пост зібрав майже півмільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися красою зірки, написавши, що вона створена для такої казки.
"Вау, фантастична", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Періс Хілтон позувала в рожевій мереживній білизні.
Маленький ліфчик натягнувся на невеликих грудях. Крім того, пікантності додавав той факт, що білизна була прозорою.
Також на Періс були крихітні трусики з бантиком - виглядає так пікантно.
Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в рожевому купальнику, на який домалювали блискітки. Красуня постала стоячи, виставивши свої довгі ніжки в туфельках. Пружні місця, а саме сідниці, оголилися, завдяки нескромним вирізам з боків.
Довгі ноги все ж викликали захоплення, видно, як знаменитість ними пишається.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».