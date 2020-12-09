39-річна світська левиця, епатажна телеведуча і модель Періс Хілтон запаморочила голову жарким образом в сукні

Спокуслива блондинка постійно дивує яскравими образами, що запам'ятовуються, пише Politeka.net. Нерідко модель використовує фотошоп втілюючи на знімках справжню казку.

Цього разу спекотна Періс блиснула ідеальними формами в жовтій сукні з декольте і довгим розрізом на спідниці. Знаменитість вляглася на траву, спершись на руку.

Хілтон ледь не вивалила бюст зі сміливого декольте. Груди показалися з вирізу, привертаючи до себе ще більше уваги.

У розрізі наряду виставилися дві стрункі і сяючі ніжки. Модель захопила довжиною кінцівок, змушуючи ними милуватися.

На фото можна помітити тварин і птахів, а також різні рослини.

"Шукаю Бембі. 🥰 ",- написала знаменитість.

За 15 годин пост зібрав майже півмільйона лайків і багато коментарів. Користувачі мережі захоплювалися красою зірки, написавши, що вона створена для такої казки.

"Вау, фантастична", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон позувала в рожевій мереживній білизні.

Маленький ліфчик натягнувся на невеликих грудях. Крім того, пікантності додавав той факт, що білизна була прозорою.

Також на Періс були крихітні трусики з бантиком - виглядає так пікантно.

Раніше повідомлялося, що Періс Хілтон позувала в рожевому купальнику, на який домалювали блискітки. Красуня постала стоячи, виставивши свої довгі ніжки в туфельках. Пружні місця, а саме сідниці, оголилися, завдяки нескромним вирізам з боків.

Довгі ноги все ж викликали захоплення, видно, як знаменитість ними пишається.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».