39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон вскружила голову жарким образом в платье
Соблазнительная блондинка постоянно удивляет яркими и запоминающимися образами, пишет Politeka.net. Нередко модель использует фотошоп воплощая на снимках настоящую сказку.
В этот раз жаркая Пэрис сверкнула идеальными формами в желтом платье с декольте и длинным разрезом на юбке. Знаменитость улеглась на траву, облокотившись на руку.
Хилтон едва не вывалила бюст из смелого декольте. Грудь показалась из выреза, привлекая к себе еще больше внимания.
В разрезе наряда выставились две стройные и сияющие ножки. Модель восхитила длиной конечностей, заставляя ими любоваться.
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На фото можно заметить животных и птиц, а также разные растения.
"Ищу Бэмби. 🥰", - написала знаменитость.
За 15 часов пост собрал почти полмиллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети восторгались красотой звезды, написав, что она создана для такой сказки.
"Вау, фантастическая", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон позировала в розоватом кружевном белье.
Маленький лифчик натянулся на небольшой груди. Кроме того, пикантности прибавлял тот факт, что белье было прозрачным.
Также на Пэрис были крохотные трусики с бантиком - смотрится так пикантно.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в розовом купальнике, на который пририсовали блестки. Красотка предстала стоя, выставив свои длинные ножки в туфельках. Упругие места, а именно ягодицы, оголились, благодаря нескромным вырезам по бокам.
Длинные ноги все же вызывали восхищение, видно, как знаменитость ими гордится.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».