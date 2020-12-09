39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон вскружила голову жарким образом в платье

Соблазнительная блондинка постоянно удивляет яркими и запоминающимися образами, пишет Politeka.net. Нередко модель использует фотошоп воплощая на снимках настоящую сказку.

В этот раз жаркая Пэрис сверкнула идеальными формами в желтом платье с декольте и длинным разрезом на юбке. Знаменитость улеглась на траву, облокотившись на руку.

Хилтон едва не вывалила бюст из смелого декольте. Грудь показалась из выреза, привлекая к себе еще больше внимания.

В разрезе наряда выставились две стройные и сияющие ножки. Модель восхитила длиной конечностей, заставляя ими любоваться.

На фото можно заметить животных и птиц, а также разные растения.

"Ищу Бэмби. 🥰", - написала знаменитость.

За 15 часов пост собрал почти полмиллиона лайков и много комментариев. Пользователи сети восторгались красотой звезды, написав, что она создана для такой сказки.

"Вау, фантастическая", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон позировала в розоватом кружевном белье.

Маленький лифчик натянулся на небольшой груди. Кроме того, пикантности прибавлял тот факт, что белье было прозрачным.

Также на Пэрис были крохотные трусики с бантиком - смотрится так пикантно.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала в розовом купальнике, на который пририсовали блестки. Красотка предстала стоя, выставив свои длинные ножки в туфельках. Упругие места, а именно ягодицы, оголились, благодаря нескромным вырезам по бокам.

Длинные ноги все же вызывали восхищение, видно, как знаменитость ими гордится.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».