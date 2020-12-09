Діти захисників України вирішили продовжити боротьбу за Донбас

Російсько-український конфлікт триває довше, ніж Друга світова війна. Багато бійців ЗСУ віддали життя за мирне небо над нашими головами.

Для деяких українців боротьба з ворогом за нашу незалежність стала головним пріоритетом у житті, їхні діти також вирішили боронити рідні землі від загарбників, повідомляють Суспільне Новини (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, п'ятеро 16-річних юнаків вирішили пов'язати своє життя зі Збройними силами, зараз вони ліцеїсти військового ліцею імені Івана Богуна і майбутні офіцери. Їхні батьки віддали свої життя за нашу незалежність.

Ліцеїст Владислав Курилович зізнається, що мріяв стати військовим ще з дитинства, адже на це його надихнув його батько.

"Я хотів бути військовим ще з самого початку. З року я вже був у військовій частині, їв з офіцерами за офіцерським столом", - згадав Владислав Курилович.

Хлопець пам'ятає, як прийшов до церкви і побачив батька в труні. На ньому була офіцерська форма, Погони, відзнаки. За словами хлопця, коли він вступав до ліцею, то хотів помститися, але потім "ліцей його перевиховав" і йому "захотілося захищати цю країну".

А ліцеїст Владислав Гончарук ставить перед собою амбітні цілі і мріє повернути Крим, Донецьк і Луганськ. Він щиро вірить, що незабаром цей день таки настане і Україна зможе об'єднатися знову.

Ліцеїст Ергард Діллер розповідає, що його батько пішов добровольцем в АТО. Але воювати за Україну йому судилося недовго і він загинув під Іловайськом.

Батько ліцеїста Олександра Лотоцького також загинув під Іловайськом 29 серпня 2014 року в "зеленому коридорі". Він сказав, що хоче "забезпечувати свою сім'ю всім, чим потрібно", тому що знає, як важко жити без батька.

Батько Богдана Новицького загинув на Луганщині в селищі міського типу Челюскінець 10 серпня. В один день був сильний обстріл, якийсь контрактник отримав поранення, а батько хлопця вибіг, щоб надати йому першу медичну допомогу. Несподівано в бік бійців полетіла ще одна ракета. Батько Богдана прикрив товариша, а сам помер на місці.

Хтось із парубків хоче стати генералом, хтось мріє повернути Крим і Донбас, а хтось лише хоче продовжити роботу свого батька. Але хлопчаків об'єднує те, що кожен з них бажає захистити свою країну від зовнішньої агресії, заради мирного неба у нас з вами над головами.

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