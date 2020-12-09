Дети защитников Украины решили продолжить борьбу за Донбасс

Российско-украинский конфликт длится дольше, чем Вторая мировая война. Многие бойцы ВСУ отдали жизнь за мирное небо над нашими головами.

Для некоторых украинцев борьба с врагом за нашу Независимость стала главным приоритетом в жизни, их дети также решили боронить родные земли от захватчиков, сообщает Суспільне Новини (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Так, пятеро 16-летних юношей решили связать свою жизнь с вооруженными силами, сейчас они лицеисты военного лицея имени Ивана Богуна и будущие офицеры. Их отцы отдали свои жизни за нашу Независимость.

Лицеист Владислав Курилович признается, что мечтал стать военным еще с детства, ведь на это его вдохновил его отец.

"Я хотел быть военным еще с самого начала. С года я уже был в воинской части, ел с офицерами за офицерским столом", – вспомнил Владислав Курилович.

Парень помнит, как пришел в церковь и увидел отца в гробу. На нем была офицерская форма, погоны, знаки отличия. По словам парня, когда он поступал в лицей, то хотел отомстить, но потом "лицей его перевоспитал" и ему "захотелось защищать эту страну".

А лицеист Владислав Гончарук ставит перед собой амбициозные цели и мечтает вернуть Крым, Донецк и Луганск. Он искренне верит, что вскоре этот день таки наступит и Украина объединиться снова.

Лицеист Эргард Диллер рассказывает, что его отец пошел добровольцем в АТО. Но воевать за Украину ему суждено было недолго и он погиб под Иловайском.

Отец лицеиста Александра Лотоцкого также погиб под Иловайском 29 августа 2014 года в "зеленом коридоре". Он сказал, что хочет "обеспечивать свою семью всем, чем нужно", потому что знает, как тяжело жить без отца.

Отец Богдана Новицкого погиб на Луганщине в поселке городского типа Челюскинец 10 августа. В один день был сильный обстрел, какой-то контрактник получил ранение, а отец парня выбежал, чтобы оказать ему первую медицинскую помощь. Неожиданно в сторону бойцов полетела еще одна ракета. Отец Богдана прикрыл товарища, а сам умер на месте.

Кто-то из парней хочет стать генералом, кто-то мечтает вернуть Крым и Донбасс, а кто-то лишь хочет продолжить работу своего отца. Но мальчишек объединяет то, что каждый из них желает защитить свою страну от внешней агресии, ради мирного неба у нас с вами над головами.

Напомним, ВСУ показали боевую мощь страны на учениях с НАТО, появилось впечатляющее видео.

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