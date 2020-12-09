Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи завоювала велику популярність, завдяки своїм талантам і зовнішності

Цього разу красуня вразила формами в чорному купальнику, пише Politeka.net.

Відомо, що зараз знаменитість знаходиться в цікавому положенні. Вона хвалиться великим животом, але шанувальники згадують старі образи.

Так, в одній з фан-груп з'явилося фото, на якому модель позувала сидячи в кріслі. Красуня одягла чорний купальник з вирізом посередині. З великої "дірки" виставився немаленький бюст зірки. Також важко не помітити плоский животик - це фігура мрії.

Зверху Емілі одягла джинсову куртку, яку грайливо приспустила.

Артистка розкинулася на кріслі, виставивши вперед стрункі гладкі ніжки.

Зірка дивилася в камеру, відкривши губи.

Фото зібрало майже 100 лайків за шість годин.

Варто відзначити, що на оригінальній сторінці моделі подібні пости за хвилини набирають тисячі лайків.

Раніше ми писали, що Емілі Ратаковськи позувала в білому бікіні, верхня частина якого була на мотузочках. Красуня стояла на пляжі і хвалилася засмагою, а також пружним бюстом, який був практично не прикритий. Волосся дівчина залишила розпущеним, а доповнила образ золотими прикрасами на шиї.

Раніше повідомлялося, що Емілі Ратаковськи прикрилася тільки рушником, який зав'язала вище грудей. В руках красуня тримала папірець, а погляд відвела від камери. Дівчину зовсім не бентежив пікантний образ, тому фото вийшло дуже спокусливим.

Шанувальники відразу стали обговорювати образ зірки.

Нагадаємо, розкішна Емілі Ратаковськи засвітила апетитний бюст під прозорою тканиною

А ще Politeka писала, що пекуча Ратаковськи "ошпарила" своїми апетитними видами в міні-сукні з декольте

Тажке Politeka повідомляла, що Ратаковськи ледь втримала купальник на своїх "неслухняних" формах