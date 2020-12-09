Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски завоевала большую популярность, благодаря своим талантам и внешности

В этот раз красотка впечатлила формами в черном купальнике, пишет Politeka.net.

Известно, что сейчас знаменитость находится в интересном положении. Она хвастается большим животом, но поклонники вспоминают старые образы.

Так, в одной из фан-групп появилось фото, на котором модель позировала сидя в кресле. Красотка надела черный купальник с вырезом посередине. Из большой "дырки" выставился немаленький бюст звезды. Также трудно не заметить плоский животик - это фигура мечты.

Сверху Эмили надела джинсовую куртку, которую игриво приспустила.

Артистка раскинулась на кресле, выставив вперед стройные гладкие ножки.

Звезда смотрела в камеру, приоткрыв губы.

Фото собрало почти 100 лайков за шесть часов.

Стоит отметить, что на оригинальной странице модели подобные посты за минуты набирают тысячи лайков.

Ранее мы писали, что Эмили Ратаковски позировала в белом бикини, верхняя часть которого была на веревочках. Красотка стояла на пляже и хвасталась загаром, а также упругим бюстом, который был практически не прикрыт. Волосы девушка оставила распущенными, а дополнила образ золотыми украшениями на шее.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски прикрылась только полотенцем, которое завязала выше груди. В руках красотка держала бумажку, а взгляд отвела от камеры. Девушку совсем не смущал пикантный образ, поэтому фото вышло очень соблазнительным.

Поклонники сразу стали обсуждать образ звезды.

Напомним, роскошная Эмили Ратаковски засветила аппетитный бюст под прозрачной тканью

А еще Politeka писала, что жгучая Ратаковски "ошпарила" своими аппетитными видами в мини-платье с декольте

Тажке Politeka сообщала, что Ратаковски едва удержала купальник на своих "непослушных" формах