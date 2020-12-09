Популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, приміряла "невидиму" сукню з імітацією корсета

Модель отримує сотні компліментів, публікуючи свої нові фото кожен день. При цьому дівчина намагається не повторювати демонструються нею образи, так як працює моделлю для реклами одягу. Кожен день Бахарі блищить в новому вбранні і робить пам'ятні кадри, вражаючи фанатів.

На фан-акаунтах в Instagram шанувальники показують кращі образи Бахарі За останній час. Одним з таких став наряд, який Гюль приміряла для одного зі своїх вечорів. Дівчина одягла світле плаття тілесного відтінку без принтів і зайвих прикрас. Однак спеціальна імітація корсета зі стрічками під значним бюстом зірки надала тій більш сміливий і зухвалий вигляд.

Ось що пишуть в мережі:

"Гарненька принцеса; шикарна дівчина з шикарним волоссям і шикарним серцем❤😘 ✨; красива; красиво🔥 🔥; ця жінка розіб'є вам серце🔥 🔥; оууу дівчина пішла; красиво😍 🙌 🔥 🔥; чорт візьми, ти не граєш!; Будь ласка, зупинись; бути настільки проклятою красивою вже незаконно; така красива, така гаряча, така сексуальна, приголомшлива, чудова, ідеальна Малятко 😍».

Заради слави Гюль не тільки набрала у вазі, щоб зробити форми більш привабливими. Але ще і зробила збільшення губ і почала викладати останнім часом все більш відкриті і неоднозначні фото.

На фан-акаунтах же показують найрізноманітніші кадри з Гюль. Дівчина завжди підкреслює свої стегна вузькими нарядами і цей не був винятком. Комбінезон з м'якої тканини темного відтінку виділив форми знаменитості під час того, як вона позувала на заході.

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