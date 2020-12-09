Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, примерила "невидимое" платье с имитацией корсета

Модель получает сотни комплиментов, публикуя свои новые фото каждый день. При этом девушка старается не повторять демонстрируемые ею образы, так как работает моделью для рекламы одежды. Каждый день Бахари блистает в новом наряде и делает памятные кадры, поражая фанатов.

На фан-аккаунтах в Инстаграм поклонники показывают лучшие образы Бахари за последнее время. Одним из таких стал наряд, который Гюль примерила для одного из своих вечеров. Девушка надела светлое платье телесного оттенка без принтов и лишних украшений. Однако специальная имитация корсета с лентами под внушительным бюстом звезды придала той более смелый и дерзкий вид.

Вот что пишут в сети:

«Хорошенькая принцесса; Шикарная девушка с шикарными волосами и шикарным сердцем❤😘✨; красивая; Красиво 🔥🔥; эта женщина разобьет вам сердце🔥🔥; Оууу девушка пошла; Красиво 😍🙌🔥🔥; Черт возьми, ты не играешь!; Пожалуйста остановись; Быть такой чертовски красивой уже совсем незаконно; Такая красивая, такая горячая, такая сексуальная, потрясающая, великолепная, идеальная малышка 😍».

Ради славы Гюль не только набрала в весе, чтобы сделать формы более привлекательными. Но еще и сделала увеличение губ и начала выкладывать в последнее время все более открытые и неоднозначные фото.

На фан-аккаунтах же показывают самые разные кадры с Гюль. Девушка всегда подчеркивает свои бедра узкими нарядами и этот не был исключением. Комбинезон из мягкой ткани темного оттенка выделил формы знаменитости во время того, как она позировала на закате.

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