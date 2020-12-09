Пішов з життя радянський і російський актор Олександр Самойлов

Як передає Politeka.net, про тяжку втрату повідомила його колега і поетеса Марія Ватутіна на своїй сторінці в Facebook.

До останніх днів актор працював і помер в результаті тривалої хвороби.

"У нашого театру сьогодні горе. Пішов Олександр Самойлов. Артист з великої літери. Він ще значиться в лежачому переді мною розподілі на Фірса в "Вишневому Саді"... Я, звичайно, його особисто не знала, бачила на репетиціях тільки. Але ж ми всі його знаємо по величезній кількості ролей в кіно. Артист за природою, за генами, на молекулярному рівні. І мені дуже шкода тих наших артистів, які пройшли з Олександром Володимировичем великий шлях. Такі пробоїни залишаються назавжди. На пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Самойлов зіграв у фільмах: "Зимородок","Бій на перехресті", "Дві долі","На безіменній висоті"," Марш Турецького", "Кулагін і партнери","Солдати", "Слуга Государев","Знахар","Глухар".

Раніше ми повідомляли, що помер знаменитий російський актор Борис Плотніков, який зіграв роль доктора Борменталя у фільмі «Собаче серце».

У нього був діагностований Китайський вірус. Артист кілька днів перебував у важкому стані на ШВЛ і помер у середу, 2 грудня, у віці 71 року.

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