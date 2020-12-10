Український репер і продюсер Потап показав, як потрібно розслаблятися після тренування

Він виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нові фото в оголеному вигляді, передає Politeka.net. Зірка поділився, що після занять вирішив відпочити і налаштуватися на важливий і насичений день.

На першому знімку Олексій Потапенко (справжнє ім'я) зображений з голим торсом в кімнаті із засніженим зимовим пейзажем на стінах. Судячи з того, як запітніла камера, можна припустити, що артист зайшов в сауну. Для іншого фото Потап позував у басейні на тлі міських висоток. Примітно, що від нього на всі боки валить пар.

"Після тренування, перед щільним робочим днем!!! Preparing for a Day full of work!! Розкачка перед важким діловим днем!!",- написав Виконавець відразу на трьох мовах.

Туманний образ заінтригував користувачів соцмережі Потапа і викликав бурхливе обговорення в коментарях, навіть Ксенія Попова з нового складу групи "ВІА Гра" не втрималася від лайка:

"А я весь день думаю звідки пар йде)))"; "Клас! ❤️ Кайф, правда?"; "чи то на фонтамаса чи на Містера пропера схожий тут)"; "Кайфучешки ніхто не відміняв😃 👍"; "батя Відкисає😂"; "Шрек👍"; "нафіга народ лякати, Потап";" Їжачок в тумані, це ти?"; "😍бадьорого дня💪 🏻 😉"; "льошик в тумані"; "а я дивилася і думала, може це Потап плаває... А це ПОТАП!!!!!"; "Ой після Джоні Деппа така фотка, я аж злякалася"; " майже як в Динамо..😢 "; "Продовжуйте рухатися в цьому напрямку і далі...) Ми тут вас на Андріївському спостерігали))) Просто суперівський вигляд у Вас.... любов і спорт робить чудеса".

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