Украинский рэпер и продюсер Потап показал, как нужно расслабляться после тренировки

Он выложил на своей странице в соцсети "Инстаграм" новые фото в обнаженном виде, передает Politeka.net. Звезда поделился, что после занятий решил отдохнуть и настроиться на важный и насыщенный день.

На первом снимке Алексей Потапенко (настоящее имя) запечатлен с голым торсом в комнате с заснеженным зимним пейзажем на стенах. Судя по тому, как запотела камера, можно предположить, что артист зашел в сауну. Для другого фото Потап позировал в бассейне на фоне городских высоток. Примечательно, что от него во все стороны валит пар.

"После тренировки, перед плотным рабочим днём!!! Preparing for a Day full of work!! Розкачка перед важким діловим днем!!", - написал исполнитель сразу на трех языках.

Туманный образ заинтриговал пользователей соцсети Потапа и вызвал бурное обсуждение в комментариях, даже Ксения Попова из нового состава группы "ВИА Гра" не удержалась от лайка:

"А я весь день думаю откуда пар идёт)))"; "Класс! ❤️ Кайф, правда?"; "то ли на фонтамаса то ли на мистера пропера похож здесь)"; "Кайфучешки никто не отменял 😃👍"; "Батя откисает😂"; "Шрек 👍"; "Нафига народ пугать, Потап"; "Ёжик в тумане, это ТЫ?"; "😍бодренького дня💪🏻😉"; "Лёшик в тумане"; "А я смотрела и думала, может это Потап плавает... А это ПОТАП!!!!!"; "Ой после Джони Деппа такая фотка, я аж испугалась"; "Почти как в Динамо..😢"; "Продолжайте двигаться в этом направлении и дальше...) Мы тут Вас на Андреевском наблюдали))) Просто суперовский вид у Вас.... любовь и спорт делает чудеса".

Напомним, как Потап вляпался через Димопулос из "Танцев со звездами", неожиданное признание: "Я пришел пьяненький немножко..."

Ранее Politeka писала, что Потап ответил на предъяву о "дружбе с Россией: "Я был в АТО, у меня козацкая фамилия и украиночка-жена"

Как сообщала Politeka, загорелая Каменских в белоснежном купальнике показала, чем покорила Потапа.