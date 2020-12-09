91-річний українець вилікувався від "китайського" вірусу

Справжнім героєм став житель Львова, передає Тvoemisto.tv.

Директор інфекційної лікарні Сергій Федоренко розповів, що у пацієнта хвороба протікала з середньої тяжкості. Дія препаратів і насичення легенів киснем - дало результат, і чоловік відправився додому.

"У чоловіка не був важкий стан, тому що родичі вчасно звернулися до медиків і наполягли на госпіталізації. Це і стало однією з передумов для швидкого одужання", - поділився лікар.



Раніше ми повідомляли, що в Черкасах пацієнти першої міської лікарні після лікування вкрав пристрій для зволоження кисню.

Директор медзакладу Тимофій Тронц обурився такою поведінкою хворих.

"Зас*ранці, які виписалися з госпіталю і вкрали пристрої для зволоження кисню! У них кисню немає! Кисень через них проходить і зволожується для кисневої терапії! Пам'ятайте! Зло рано чи пізно буде покарано!» ,- написав він на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Зазначимо, що за минулу добу, 8 грудня, в Україні підтвердили 12 585 нових випадків зараження вірусом. При цьому видужали майже на 2 тисячі осіб більше. Всього з початку пандемії в країні заразилися вже 845 343 осіб, померли - 14 204, одужали - 451 118.



Нагадаємо, небезпечний вірус забрав життя популярного ведучого.

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