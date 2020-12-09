91-летний украинец вылечился от "китайского" вируса
Настоящим героем сталь житель Львова, передает Тvoemisto.tv.
Директор инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что у пациента болезнь протекала со средней тяжести. Действие препаратов и насыщение легких кислородом – дало результат, и мужчина отправился домой.
"У мужчины не было тяжелое состояние, потому что родственники вовремя обратились к медикам и настояли на госпитализации. Это и стало одной из предпосылок для быстрого выздоровления", - поделился врач.
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Ранее мы сообщали, что в Черкассах пациенты первой городской больницы после лечения украл устройство для увлажнения кислорода.
Директор медучреждения Тимофей Тронц возмутился таким поведением больных.
"Зас*ранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.
Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения вирусом. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Всего с начала пандемии в стране заразились уже 845 343 человек, умерли - 14 204, выздоровели - 451 118.
Напомним, опасный вирус унес жизнь популярного ведущего.
Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.
Также Politeka писала про карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.