91-летний украинец вылечился от "китайского" вируса

Настоящим героем сталь житель Львова, передает Тvoemisto.tv.

Директор инфекционной больницы Сергей Федоренко рассказал, что у пациента болезнь протекала со средней тяжести. Действие препаратов и насыщение легких кислородом – дало результат, и мужчина отправился домой.

"У мужчины не было тяжелое состояние, потому что родственники вовремя обратились к медикам и настояли на госпитализации. Это и стало одной из предпосылок для быстрого выздоровления", - поделился врач.



Ранее мы сообщали, что в Черкассах пациенты первой городской больницы после лечения украл устройство для увлажнения кислорода.

Директор медучреждения Тимофей Тронц возмутился таким поведением больных.

"Зас*ранцы, которые выписались из госпиталя и украли устройства для увлажнения кислорода! В них кислорода нет! Кислород через них проходит и увлажняется для кислородной терапии! Помните! Зло рано или поздно будет наказано!», – написал он на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Отметим, что за прошедшие сутки, 8 декабря, в Украине подтвердили 12 585 новых случаев заражения вирусом. При этом выздоровели почти на 2 тысячи человек больше. Всего с начала пандемии в стране заразились уже 845 343 человек, умерли - 14 204, выздоровели - 451 118.



Напомним, опасный вирус унес жизнь популярного ведущего.

Как сообщала Politeka, Киев готовят к закрытию метро, украинцев уже предупредили о новых ограничениях.

Также Politeka писала про карантин по максимуму будет введен, объявлена критическая цифра для системы здравоохранения.