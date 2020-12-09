В Україні мають намір провести перепис населення
Як передає Politeka.net, таке рішення прийняли на засідання Кабінету Міністрів (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
"Погодитися з пропозицією Державної служби статистики щодо проведення в 2023 році Всеукраїнського перепису населення", — йдеться в документі.
На підготовку та проведення перепису планується виділити 7,26 мільярда гривень.
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Українці в мережі скептично віднесли до такої ідеї.
"У корупції можливості не обмежені", "А що так мало!? Адже ми дуже багата країна!", "Нехай відразу ходять з ліхтариками шукати того, хто ще не втік до Польщі або тому що не в кожному будинку буде горіти світло через дорожнечу або заборону електроенергії для простих українців", "Колись було 52 млн, цікаво, до 2023 половина хоч залишиться?", - писали користувачі мережі.
Раніше ми повідомляли, що з бюджету було виділено 482,4 тисячі гривень на закупівлю 320 наручних годинників з гравіюванням "від прем'єр-міністра України".
Українці залишилися незадоволеними цією новиною, оскільки гроші можна було витратити більш раціонально.
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