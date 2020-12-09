В Украине намерены провести перепись населения

Как передает Politeka.net, такое решение приняли на заседании Кабинета Министров (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



"Согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения в 2023 году Всеукраинской переписи населения", — говорится в документе.

На подготовку и проведение переписи планируется выделить 7,26 миллиарда гривен.

Украинцы в сети скептически отнесли к такой идее.



"У коррупции возможности не ограничены", "А чё так мало!? Мы ведь очень богатая страна!", "Пускай сразу ходят с фонариками искать того, кто еще не убежал в Польшу или потому что не в каждом доме будет гореть свет из-за дороговизны или запрета електроенергии для простых украинцев", "Когда-то было 52млн, интересно, к 2023 половина хоть останется?", - писали пользователи сети.

Ранее мы сообщали, что с бюджета было выделено 482,4 тысячи гривен на закупку 320 наручных часов с гравированием "от премьер-министра Украины".

Украинцы остались недовольными этой новостью, поскольку деньги можно было потратить более рационально.

Напомним, что сотни штрафов посыпались на головы одесситов на карантине, жители в ярости: "Всех преступников поймали?".

Как сообщала Politeka, в Харьковской области жителей массово штрафуют за нарушение карантина: "заплатят 17 тысяч гривен".

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