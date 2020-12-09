Популярна співачка і актриса Дженніфер Лопес захопила спортивною фігурою в новому костюмі

Популярна артистка не соромиться говорити про себе, розкривати секрети краси і дивувати фігурою на червоній доріжці у відкритих і дуже коротких сукнях. Все тому, що Лопес працює над собою в спортзалі кожен день і займається при цьому спортивними танцями, танцями на пілоні і латиноамериканськими танцями, вивчаючи все окремо.

Завдяки правильному харчуванню зірці вдалося знайти свій ключ до успіху і ідеального зовнішнього вигляду. На кадрі, який був представлений в Instagram на фан-акаунті, видно, що Дженніфер може похвалитися підкачаним тілом і навіть сталевим пресом, який виглядає дуже привабливо. У короткому ліфі і спортивних лосинах Лопес підкорила фанатів.

Відзначимо, зірка не голодує, щоб залишатися стрункою, замість цього вона дотримується плану харчування, розробленого для неї дієтологом Хейлі Помром.

"Чому ти така красива завжди; який милий костюм; милий вигляд 😍; Краса😍; Королева Ясса; Красиво 💖; Супер красива королева 😍; ви створили слово безмежне; ви захоплюєте дух !! 😍 😍 Я так пишаюся вами!! 💕 💕 💕 ; і, хлопці, секрет цієї краси не в ботоксі! Це @jlobeauty 😌я так пишаюся тобою, королева !!!».

Не так давно Лопес випустила косметику, яку розробляла разом з фахівцями досить довгий час. Знайомі і близькі зірки вирішили її підтримати. У тому числі і фотограф, з яким Лопес співпрацює довгий час. Так, чоловік поділився кадром з їх останньої роботи, на якому Лопес захоплювала мережу фігурою в білому.

Сукня з великими вирізами не тільки не змогла приховати тіло Лопес, але ще і вигідно підкреслило її бронзовий колір шкіри.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес засвітила відсутність трусиків під задерлася спідницею:"Запальничка".

Як повідомляла Politeka, що Дженніфер Лопес переборщила з розрізами на сукні, засвітивши солодкі місця:»цукерка".

Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес в тісному боді запалила нарівні з молодими красунями: вік їй до лиця