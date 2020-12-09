Популярная певица и актриса Дженнифер Лопес восхитила спортивной фигурой в новом костюме

Популярная артистка не стесняется говорить о себе, раскрывать секреты красоты и удивлять фигурой на красной дорожке в открытых и очень коротких платьях. Все потому, что Лопес работает над собой в спортзале каждый день и занимается при этом спортивными танцами, танцами на пилоне и латиноамериканскими танцами, изучая все по отдельности.

Благодаря правильному питанию звезде удалось найти свой ключ к успеху и идеальному внешнему виду. На кадре, который был представлен в Инстаграм на фан-аккаунте, видно, что Дженнифер может похвастаться подкачанным телом и даже стальным прессом, который выглядит очень привлекательно. В коротком лифе и спортивных лосинах Лопес покорила фанатов.

Отметим, звезда не голодает, чтобы оставаться стройной, вместо этого она придерживается плана питания, разработанного для нее диетологом Хейли Помром.

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Не так давно Лопес выпустила косметику, которую разрабатывала вместе со специалистами довольно долгое время. Знакомые и близкие звезды решили ее поддержать. В том числе и фотограф, с которым Лопес сотрудничает долгое время. Так, мужчина поделился кадром из их последней работы, на котором Лопес восхищала сеть фигурой в белом.

Платье с крупными вырезами не только не смогло скрыть тело Лопес, но еще и выгодно подчеркнуло ее бронзовый цвет кожи.

Напомним, что Дженнифер Лопес засветила отсутствие трусиков под задравшейся юбкой: "Зажигалка".

Как сообщала Politeka, что Дженнифер Лопес переборщила с разрезами на платье, засветив сладкие места: «Конфетка».

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в тесном боди зажгла наравне с молодыми красотками: возраст ей к лицу