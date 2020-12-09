Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардашьян, влаштувала "дикі" танці на ліжку

Модель почала зніматися для чоловічих журналів і модного глянцю після того, як її помітили під час роботи в нічному клубі. Дівчина вже досить давно працює діджеєм і створює нові мікси для під час карантину.

Нещодавно на фан-акаунті шанувальники вирішили опублікувати в Instagram кілька фото з Кім Лі, що позує прямо на ліжку. Дівчина вирішила повеселитися і без збентеження залізла на ліжко у взутті. При цьому позувала Лі в тонкому кімоно, який спеціально розв'язала і акуратному боді з камуфляжним принтом.

Фото не залишило шанувальників байдужими:

"Чому так красиво; я сподіваюся, ти зможеш бути моєю сестрою ти така красива @kimlee; чудово😍 👌; відмінна картинка ♥ така красива; найгарячіша красуня; ти світишся кожен день, тому що світло в твоїй душі; але .... ми азіатки. Ми старіємо витончено і завжди будемо світитися. 😊 ; Кім, ти гаряча; продовжуй сяяти, леді-бос. Така свіжа 🔥; перевантаження миловидності😍 😍».

Ми також писали, що завдяки незвичайній зовнішності і стрункій фігурі Лі помітили і тепер вона все частіше знімається для чоловічих журналів, змінює образи для рекламних фотосесій одягу і білизни, а також показує стильні кадри з дому та відпочинку на пляжі.

Нове фото порадувало шанувальників ніжністю і сміливістю одночасно. Справа в тому, що Кім вирішила влаштувати фотосесію прямо в білосніжному ліжку і зробила вона це в одній нижній білизні чорного кольору. Дівчина не стала надягати ліфчик і викликала хвилю схвалення в мережі.

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