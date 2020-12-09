Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, устроила "дикие" танцы на постели

Модель начала сниматься для мужских журналов и модного глянца после того, как ее заметили во время работы в ночном клубе. Девушка уже довольно давно работает диджеем и создает новые миксы для во время карантина.

Недавно на фан-аккаунте поклонники решили опубликовать в Инстаграм несколько фото с Ким Ли, позирующей прямо на постели. Девушка решила повеселиться и без смущения залезла на кровать в обуви. При этом позировала Ли в тонком кимоно, который специально развязала и аккуратном боди с камуфляжным принтом.

Фото не оставило поклонников равнодушными:

«Почему так красиво; Я надеюсь, ты сможешь быть моей сестрой ты такая красивая @kimlee; Великолепно 😍👌; отличная картинка ♥ такая красивая; Самая горячая красотка; Ты светишься каждый день, потому что свет в твоей душе; Но .... мы азиатки. Мы стареем изящно и всегда будем светиться изнутри. 😊; Ким, ты горячая; Продолжай сиять, леди-босс. Такая свежая 🔥; Перегрузка миловидности 😍😍».

Мы также писали, что благодаря необычной внешности и стройной фигуре Ли заметили и теперь она все чаще снимается для мужских журналов, меняет образы для рекламных фотосессий одежды и белья, а также показывает стильные кадры из дома и отдыха на пляже.

Новое фото порадовало поклонников нежностью и смелостью одновременно. Дело в том, что Ким решила устроить фотосессию прямо в белоснежной постели и сделала она это в одном нижнем белье черного цвета. Девушка не стала надевать лифчик и вызвала волну одобрения в сети.

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