Український фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк вразила бездоганною красою поблизу

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

» Готуюся мовити", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує під час нанесення гриму, демонструючи бездоганну красу зблизька. Образ знаменитості доповнювали яскравий макіяж і» хижий " погляд, на який звернули увагу її шанувальники.

"Вау, феечка», «обожнюю», «ікона», «чарівна», «обожнюю кицю-маціцію», «яка ж ви красуня», «подобається ваша творчість», "ти просто фантастична красуня, Соня", - пишуть вони.

До цього ми повідомляли, що українська фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк похвалилася красою, примірявши спокусливу сукню

"Ну як вам серія?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Плакидюк позує в образі блондинки, примірявши елегантну сукню. Доповнили образ яскравий макіяж і масивне намисто. Не стрималася від такої краси і українська співачка Даша Астаф'єва, яка порівняла образ подруги з культовою Мерилін Монро: «Пу-Пі-ду» - написала вона.

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