Украинская фотограф и судья проекта «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк впечатлила безупречной красотой вблизи

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.

«Готовлюсь вещать», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует во время нанесения грима, демонстрируя безупречную красоту вблизи. Образ знаменитости дополняли яркий макияж и «хищный» взгляд, на который обратили внимание ее поклонники.

«Вау, феечка», «обожаю», «икона», «волшебная», «обожаю кицю-мацицию», «какая же вы красотка», «нравится ваше творчество», «ты просто фантастическая красотка, Соня», - пишут они.

До этого мы сообщали, что украинская фотограф и судья шоу «Супер топ-модель по-украински» Соня Плакидюк похвасталась красотой, примеряв соблазнительное платье

«Ну как вам серия?» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Плакидюк позирует в образе блондинки, примеряв элегантное платье. Дополнили образ яркий макияж и массивное ожерелье. Не сдержалась от такой красоты и украинская певица Даша Астафьева, которая сравнила образ подруги с культовой Мэрилин Монро: «Пу-пи-ду» - написала она.

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