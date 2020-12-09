Телеведуча і актриса Анфіса Чехова здивувала розпусним видом на ліжку

Серцеїдка з шикарними формами намагається завжди привернути увагу до себе, передає Politeka.net. Зірка цього разу показала свої досконалості в одній мереживній білизні.

Анфіса позувала на ліжку, прикривши ніжки ковдрою. Груди спокусливо випирали з ліфчика, а прикраса на шиї стала відмінним акцентом.

Артистка закинула волосся набік, блиснувши красивою сережкою у вусі. Вона невинно опустила очі і посміхнулася.

У пості красуня написала вірш про те, як чоловік був занадто настирливим в розмовах, проте не зміг проявити себе в ліжку.

"Чоловіки всі змовилися чи що? 🙀 Дуже злободенно і, як завжди, талановито. Спасибі💋", " Анфіса, класний вірш. Мені такі дуже подобаються. Все чітко! Є такі мужики, смсками і словами тримають в підвішеному стані. Дій ніяких, час тільки втрачаєш з ними. Анфіса 💥спасибі. Збережу вірш", " мені здається у кожного в житті була така людина ❤️❤️вірш бомба 💣", " це про мене 🤣 🤣 🤣тільки відходжу)) і буває ж таке🤦 ♀️️️", " Анфіса ,Ну ти і розпалюєш)))", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова позувала в короткій синій сукні з блискітками, вона розкинулася на софі, витягнувши вперед довжелезні ніжки в туфлях на високих підборах. В руках красуня тримала келих, мабуть, з якимось міцним напоєм.

Поруч на журнальному столику і на підлозі красувалися шикарні букети квітів.

У підписі зірка дала відсіч заздрісникам, які підняли "хейт" в коментарях, вважаючи її "незліченні багатства".

Нагадаємо, що пишнотіла Чехова без прикрас побезумствовала в бікіні під дощем:"Краса і блаженство".

Як повідомляла Politeka, Анфіса Чехова в мокрому бікіні безсоромно розставила ноги і нарвалася на критику: "а працювати коли будете?".