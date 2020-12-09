Телеведущая и актриса Анфиса Чехова удивила развратным видом на постели

Сердцеедка с шикарными формами старается всегда привлечь внимание к себе, передает Politeka.net. Звезда в этот раз показала свои совершенства в одном кружевном белье.

Анфиса позировала на кровати, прикрыв ножки одеялом. Грудь соблазнительно выпирала из лифчика, а украшение на шее стало отличным акцентом.

Артистка закинула волосы набок, сверкнув красивой серьгой в ухе. Она невинно опустила глаза и улыбнулась.

В посте красотка написала стих о том, как мужчина был слишком настырным в разговорах, однако не смог проявить себя в постели.

"Мужчины все сговорились что ли? 🙀 Очень злободневно и, как всегда, талантливо. Спасибо💋", "Анфиса, классный стих. Мне такие очень нравятся. Все четко! Есть такие мужики, смсками и словами держат в подвешенном состоянии. Действий никаких, Время только теряешь с ними. Анфиса 💥спасибо. Сохраню произведение", "Мне кажется у каждого в жизни был такой человек ❤️❤️стих бомба 💣", "Это про меня 🤣🤣🤣только отхожу)) и бывает же такое 🤦‍♀️🤷‍♀️", "Анфиса ,ну ты и жгешь)))", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова позировала в коротком синем платье с блестками, она раскинулась на софе, вытянув вперед длиннющие ножки в туфлях на высоком каблуке. В руках красотка держала бокал, видимо, с каким-то крепким напитком.

Рядом на журнальном столике и на полу красовались шикарные букеты цветов.

В подписи звезда дала отпор завистникам, поднявшим "хейт" в комментариях, считая ее "несметные богатства".

Напомним, что пышнотелая Чехова без прикрас побезумствовала в бикини под дождем: "Красота и блаженство".

Как сообщала Politeka, Анфиса Чехова в мокром бикини бесстыже расставила ноги и нарвалась на критику: "А работать когда будете?".