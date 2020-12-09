Популярна українська співачка Аліна Гросу, яка поїхала жити і просувати кар'єру в РФ, поділилася фото з новим образом

Після того, як співачка офіційно оголосила про своє розлучення з чоловіком, з яким не прожила разом і року, вона вирішила по-іншому вести соціальні мережі і показувати справжню себе. Також співачка припинила приховувати те, як себе почуває і розповіла, що оговталася після депресії, яку приховувала разом з розлученням кілька місяців.

Тепер в профілі Аліни в Instagram можна знайти найрізноманітніші фото, в тому числі і абсолютно несподівані. Годину тому Гросу вирішила показати два фото, на яких постала в дорослому образі спокусливої «зайчика». Аліна одягла лише сріблястий ліфчик з блискітками і таку ж маску з вушками.

"Вже краще було б якщо б нам потрібно було носити такі маски разбав розбавлю стрічку несподіваними фото 🙌 🏽 # обирайгросу 1️⃣2️⃣?)», - пише Аліна.

Шанувальники відреагували відразу:

«Сексі бомба🔥🔥🔥😍😍😍; 🔥 класна; Будь-яку👍; Ракета бомба😍😍😍обидві💣🔥; Вау😍😍😍 це фото 🤤🤩🤩 ти реально зірка..! 😉 😎 😎 👍 ; Ух яка сексуальна!🔥🔥; 1, дві фотографії найкращі, люблю слухати вашу музику🔥❤️; Яка зайчик красива😍; Красуня😍; Просто ракета😍😍😍😍; Вже краще б ти не одягала ліфчик😉😎; Красуня 🌸; Аліна - заєць, 4 Аліни знайшов, усі зайчики😂; Красуня!!!».

Ми також писали, що популярна українська співачка опублікувала нове відео в своєму Instagram.

Кадри стали тизером для прем'єри її нової пісні»Утримай мене". На відео співачка відображена на сцені з мікрофоном. Вона стоїть в білосніжній сукні з напівпрозорими рукавами і глибоким вирізом на грудях.

При цьому на кадрах можна помітити, що співачка виглядає сильно схудлою, а її щоки здаються запалими. Варто відзначити, що до цього Гросу довго хворіла китайським вірусом і не так давно писала, що її симптоми погіршилися.

Нагадавши, Аліна Гросу приспустила спокусливу сукню заради жарких кадрів біля ялинки.

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