Популярная украинская певица Алина Гросу, которая уехала жить и продвигать карьеру в РФ, поделилась фото с новым образом

После того, как певица официально объявила о своем разводе с мужем, с которым не прожила вместе и года, она решила по-другому вести социальные сети и показывать настоящую себя. Также певица прекратила скрывать то, как себя чувствует и рассказала, что оправилась после депрессии, которую скрывала вместе с разводом несколько месяцев.

Теперь в профиле Алины в Инстаграм можно найти самые разные фото, в том числе и совершенно неожиданные. Час назад Гросу решила показать два фото, на которых предстала во взрослом образе соблазнительной «зайки». Алина надела лишь серебристый лифчик с блестками и такую же маску с ушками.

«Уж лучше было бы если б нам нужно было носить такие маски🤪🔥😈 Разбавлю ленту неожиданными фото🙌🏽 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣?)», - пишет Алина.

Поклонники отреагировали сразу:

«Секси бомба🔥🔥🔥😍😍😍; 🔥 классная; Любую👍; Ракета бомба😍😍😍обидві💣🔥; Вау😍😍😍 это фото 🤤🤩🤩 ты реально звезда..! 😉😎😎👍; Ух какая сексуальная!🔥🔥; 1, две фотографии лучшие, люблю слушать вашу музыку🔥❤️; Какая зайка красивая😍; Красотка😍; Просто ракета😍😍😍😍; Уж лучше б ты не надевала лифчик😉 он не нужен😎; Красавица 🌸; Алина - заяц, 4 Алины нашёл, все зайки😂; Красотка!!!».

Мы также писали, что популярная украинская певица опубликовала новое видео в своем Инстаграм.

Кадры стали тизером для премьеры ее новой песни «Удержи меня». На видео певица запечатлена на сцене с микрофоном. Она стоит в белоснежном платье с полупрозрачными рукавами и глубоким вырезом на груди.

При этом на кадрах можно заметить, что певица выглядит сильно исхудавшей, а ее щеки кажутся впалыми. Стоит отметить, что до этого Гросу долго болела китайским вирусом и не так давно писала, что ее симптомы ухудшились.

Напомним, Алина Гросу приспустила соблазнительное платье ради жарких кадров возле елки.

Как сообщала Politeka, Алина Гросу впечатлила редкими кадрами со своей мамой-эффектной блондинкой: "Люблю безгранично...".

Также Politeka писала, что состояние Алины Гросу резко ухудшилось, болезнь вернулась: "Очень страшно...".