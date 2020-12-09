Американська модель Ебігейл Рэтчфорд влаштувала незвичайну фотосесію, надівши лише прозорий чорний костюм

Знаменита красуня звикла до компліментів і захоплення на свою адресу. Так як Ебі працює моделлю, що рекламує білизну, вона постійно приміряє трендові мережива і хвалиться ними на камеру. Також Ретчфорд почала зніматися для чоловічих журналів, проте не змінювала свій стиль заради нових кадрів.

Головна родзинка образів Ебі в тому, що вона не переходить межі пристойності. Цього разу, щоб показати фігуру в прозорому костюмі, вона заретушувала груди і показала кадр в Instagram з цензурою. Вдало впала тінь на стегна знаменитості також приховала зайве і надала інтриги.

Ось що пишуть в мережі під фото Ретчфорд в Instagram:

"Королева; чудово❤️❤️❤; смачний і заряджений чоловік, успішно; просто вау Ти виглядаєш просто чудово😍 😍 😍; вона гідна наших сердець 💜 приголомшлива бунтарка💜; не можна закінчувати так швидко❤️; куди це взагалі можливо🤪 🤔; справді? Ви читаєте повідомлення своїх шанувальників? Я так не думаю😢; Святий дим!; приголомшуючий️ 😁».

Завдяки стрункій фігурі, незвичайній зовнішності з виразними формами і відсутності збентеження перед камерою дівчина змогла стати популярною досить швидко. Ретчфорд в даний момент все частіше можна помітити на обкладинках жіночих журналів, тому в її профілі в Instagram присутні кадри в нових іміджах.

На фан-акаунтах же показують кращі фото, які дівчина робила за останній час. Наприклад, багатьом припав до душі кадр Ебі, яка позувала повністю без одягу і сидячи на білому стільці.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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