Американская модель Эбигейл Рэтчфорд устроила необычную фотосессию, надев лишь прозрачный черный костюм

Знаменитая красотка привыкла к комплиментам и восхищению в свой адрес. Так как Эби работает моделью, что рекламирует белье, она постоянно примеряет трендовые кружева и хвастается ими на камеру. Также Рэтчфорд начала сниматься для мужских журналов, однако не меняла свой стиль ради новых кадров.

Главная изюминка образов Эби в том, что она не переходит грани приличий. В этот раз, чтобы показать фигуру в прозрачном костюме, она заретушировала грудь и показала кадр в Инстаграм с цензурой. Удачно упавшая тень на бедра знаменитости также скрыла лишнее и придала интриги.

Вот что пишут в сети под фото Рэтчфорд в Инстаграм:

«Королева; Великолепно❤️❤️❤; Вкусный и заряженный человек, успешно; Просто вау ты выглядишь просто великолепно 😍😍😍; она достойна наших сердец💜ошеломительная бунтарка💜; нельзя заканчивать так быстро❤️; куда это вообще возможно🤪🤔; В самом деле? Вы читаете сообщения своих поклонников? Я так не думаю😢; Святой дым!; потрясающая️ 😁».

Благодаря стройной фигуре, необычной внешности с выразительными формами и отсутствию смущения перед камерой девушка смогла стать популярной достаточно быстро. Рэтчфорд в данный момент все чаще можно заметить на обложках женских журналов, поэтому в ее профиле в Инстаграм присутствуют кадры в новых имиджах.

На фан-аккаунтах же показывают лучшие фото, которые девушка делала за последнее время. К примеру, многим пришелся по душе кадр Эби, которая позировала полностью без одежды и сидя на белом стуле.

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"