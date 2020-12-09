Популярна українська співачка боллівійського походження Мішель Андраде захопила фігурою в наряді без штанів

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Хороший день сьогодні видався⚡️ чекає дуже багато цікавих проектів до кінця цього року. Ви навіть собі не уявляєте як я хочу з вами поділиться❤️ впевнена що вам сподобається!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Андраде позує, вмостившись на краю раковини. Знаменитість позує в одній кофті і в колготах, дивовижно показуючи достоїнства фігури у всій красі. Образ знаменитості доповнювала мереживна міні-спідниця.

"Королева" « "ого, яка тигриця», «це неймовірно», «на висоті», "Божественні вигини", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, українська співачка болівійського Походження Мішель Андраде приголомшила формами, влаштувавши пікантну фотосесію в автомобілі

"Вчора я в сторіз зробила опитування, спасибі всім хто відповів))) я взяла собі парочку на замітку❤️», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

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