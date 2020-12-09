Популярна українська співачка Ірина Білик зворушила фанатів, не стримавши емоцій опинившись поруч із зірковим красенем

Як розповідає Politeka, кадром знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Юрочка, дорогий! Всіх благ і задоволень від нових ідей та їх реалізації..і нехай твоє життя буде схоже на скаут», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Білик позує поруч з Нікітіним. Як можна помітити, фотографія є архівною-на ній зірка з коротко стрижкою і в чорному вбранні з декольте.

"Іра, ліплячи красиво з такою стрижкою", " Білик - ти супер! Повернися до такої стрижки, тобі дуже йде», "шикарно виглядаєш«," шикарна Іра!",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що поп-діва української естради, 50-річна Ірина Білик приміряла образ мертвої нареченої.

Білик буквально "понівечила" обличчя чорними обідками навколо очей, носом-кісточкою і червоними губами з чорними вставками. Крім цього, співачка одягла перуку з фіолетовим відливом, який прикрасила вінком з чорних квітів і рожевих квітів. Образ артистка доповнила рукавичками скелета.

Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".

Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали зі пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».

Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.