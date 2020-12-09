Популярна українська співачка Ірина Білик зворушила фанатів, не стримавши емоцій опинившись поруч із зірковим красенем
Як розповідає Politeka, кадром знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Юрочка, дорогий! Всіх благ і задоволень від нових ідей та їх реалізації..і нехай твоє життя буде схоже на скаут», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Білик позує поруч з Нікітіним. Як можна помітити, фотографія є архівною-на ній зірка з коротко стрижкою і в чорному вбранні з декольте.
Суддя "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво після крику відчаю опинився на лікарняному ліжку: "Спирт?"
Потужна пожежа палає в центрі міста, вогонь перекинувся на сусідні будівлі: перші кадри НП
Як виглядала і як виживала Тіна Кароль без грошей і слави, рідкісні кадри: "В 14 років втекла з..."
Кучерява Лорак обтягнула себе шкірою, здивувавши неприродною фігурою: "Стегно ніби окремо..."
"Іра, ліплячи красиво з такою стрижкою", " Білик - ти супер! Повернися до такої стрижки, тобі дуже йде», "шикарно виглядаєш«," шикарна Іра!",- пишуть її шанувальники.
До цього ми розповідали, що поп-діва української естради, 50-річна Ірина Білик приміряла образ мертвої нареченої.
Білик буквально "понівечила" обличчя чорними обідками навколо очей, носом-кісточкою і червоними губами з чорними вставками. Крім цього, співачка одягла перуку з фіолетовим відливом, який прикрасила вінком з чорних квітів і рожевих квітів. Образ артистка доповнила рукавичками скелета.
Нагадаємо, що розмальована Ірина Білик ошелешила виглядом у ліжку, прикрившись трояндами:"100 і 1 пластична операція".
Як повідомляла Politeka, Ірину Білик застали зі пекучим брюнетом на яхті, пікантне відео: «Не входило в плани...».
Також Politeka писала, що поліція взялася за" розваги " Білик у Харкові, відкриті кримінальні справи.