Популярная украинская певица Ирина Билык растрогала фанатов, не сдержав эмоций оказавшись рядом со звездным красавчиком

Как рассказывает Politeka, кадром знаменитость поделилась у себя в Instagram.

«Юрочка, дорогой! Всех благ и удовольствий от новых идей и их реализации..и пусть твоя жизнь будет похожа на сКАZKU», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Билык позирует рядом с Никитиным. Как можно заметить, фотография является архивной – на ней звезда с коротко стрижкой и в черном наряде с декольте.

«Ира, ваяя красиво с такой стрижкой», «Билык – ты супер! Вернись к такой стрижке, тебе очень идет», «шикарно выглядишь», «шикарная Ира!», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что поп-дива украинской эстрады, 50-летняя Ирина Билык примеряла образ мертвой невесты.

Билык буквально «изуродовала» лицо черными ободками вокруг глаз, носом-костяшкой и красными губами с черными вставками. Кроме этого, певица надела парик с фиолетовым отливом, который украсила венком из черных цветов и розовых цветов. Образ артистка дополнила перчатками скелета.

Напомним, что размалеванная Ирина Билык ошарашила видом в постели, прикрывшись розами: "100 и 1 пластическая операция".

Как сообщала Politeka, Ирину Билык застали со жгучим брюнетом на яхте, пикантное видео: «Не входило в планы…».

Также Politeka писала, что полиция взялась за "развлечения" Билык в Харькове, открыты уголовные дела.