Раніше він про це не говорив

Ведучий програми "Світ навиворіт" Дмитро Комаров напередодні ювілею передачі згадав про те, як все починалося, і поділився архівними кадрами

Ось уже майже десять років Комаров з командою подорожує світом і розповідає українцям про свої пригоди. Про це ведучий написав у новому пості на своїй сторінці в Instagram, повідомляти Politeka.net.

"Цікаво, на скільки мене вистачить?",- думав я в грудні 2010 року, сидячи з режисером монтажу Віталіком Наришкіним біля комп'ютера на приставному стільчику, в кімнатці без вікон. Ми удвох монтували перший сезон #мирнаизнанку , часто йшли додому о 3-5 годині ранку", - поділився спогадами Комаров.

Він зізнався, що в той час йому періодично доводилося спати прямо на стільці, поклавши голову на стіл, і пити по п'ять чашок кави в день.

"Я був щасливий, але не розумів, скільки ще протягну в такому режимі. А потім "втягнувся". Журналістика і подорожі - мій "наркотик". Питання "на скільки мене ще вистачить" поверталося не раз, але ось 11 грудня 2020 року програмі виповнюється 10 років", - зазначив ведучий.

Він зізнався, що за відчуттями йому не здається, що він працює над цим проектом цілих десять років.

Ведучий також розповів про підготовку ювілейного випуску, в якому вони з командою розкажуть, як все починалося, і покажуть кадри, які раніше показувати соромилися. Крім того, глядачі дізнаються, як склалася доля запам'яталися їм людей з різних випусків програми.

Комаров також опублікував пам'ятні фото з різних поїздок. На них ведучого можна побачити в багнюці, серед джунглів і на засніженій вершині гори.

Нагадаємо, різко схудлий Комаров зі "Світ навиворіт" повідав про свою дитячу мрію.

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