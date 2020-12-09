Раньше он об этом не говорил

Ведущий программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров в преддверии юбилея передачи вспомнил о том, как все начиналось, и поделился архивными кадрами

Вот уже почти десять лет Комаров с командой путешествует по миру и рассказывает украинцам о своих приключениях. Об этом ведущий написал в новом посте на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

«Интересно, на сколько меня хватит?», - думал я в декабре 2010 года, сидя с режиссером монтажа Виталиком Нарышкиным возле компьютера на приставном стульчике, в комнатушке без окон. Мы вдвоем монтировали первый сезон #мирнаизнанку , часто уходили домой в 3-5 часов утра», - поделился воспоминаниями Комаров.

Он признался, что в то время ему периодически приходилось спать прямо на стуле, положив голову на стол, и пить по пять чашек кофе в день.

«Я был счастлив, но не понимал, сколько еще протяну в таком режиме. А потом «втянулся». Журналистика и путешествия – мой "наркотик". Вопрос «на сколько меня еще хватит» возвращался не раз, но вот 11 декабря 2020 года программе исполняется 10 лет», - отметил ведущий.

Он признался, что по ощущениям ему не кажется, что он работает над этим проектом целых десять лет.

Ведущий также рассказал о подготовке юбилейного выпуска, в котором они с командой расскажут, как все начиналось, и покажут кадры, которые раньше показывать стеснялись. Кроме того, зрители узнают, как сложилась судьба запомнившихся им людей из разных выпусков программы.

Комаров также опубликовал памятные фото из разных поездок. На них ведущего можно увидеть в грязи, среди джунглей и на заснеженной вершине горы.

Напомним, резко похудевший Комаров из "Світ навиворіт" поведал о своей детской мечте.

Как сообщала Politeka, жена Дмитрия Комарова из "Світ навиворіт" поделилась секретом сладких ночей: "Работает идеально...".

Также Politeka писала, что Дмитрий Комаров из "Світ навиворіт" пошел на дерзкий обман, Могилевская молчать не стала: "Теперь ясно...".