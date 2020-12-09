Популярний російський актор Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пирожков, приголомшив визнанням на адресу красуні-колеги по сцені
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділився у себе на сторінці в Instagram.
"Сьогодні у моєї улюбленої Катерини Великої @kativarnava День народження!!! Друзі!!! А давайте все зайдемо до неї на сторінку, і побажаємо їй міцного здоров'я і безмежного щастя», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Ревва позує поруч з телеведучою Катею Варнавою. Обидва вони виглядають задоволеними і щасливими, що привело в захват користувачів.
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"Так от через кого У мене зламався директ. Спасибі, дорогий», - відповіла йому Варнава.
"Вау, які ви красиві" «" те почуття, коли любиш обох😍з днем народження,Катюша», «вона і так щаслива сама на світі», «як брат з сестрою», - пишуть користувачі.
Як ми розповідали до цього, російський шоумен Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пирожков, приголомшив визнанням про традицію в першу зимову ніч
"Друзі!!! Першої, зимової, на добраніч!!! І загадайте бажання, воно обов'язково збудеться!!! У мене минулого разу збулося.. 🌕 #зимаааа", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".
А ще Politeka писала, що підросли дочки Артура Пирожкова захопили ніжною красою і неземним поглядом:»Все в тата".
Також Politeka повідомляла, що красуня-дружина Артура Пирожкова влаштувала ефектні розваги в басейні: "Русалка Анжеліка".