Популярний російський актор Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пирожков, приголомшив визнанням на адресу красуні-колеги по сцені

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділився у себе на сторінці в Instagram.

"Сьогодні у моєї улюбленої Катерини Великої @kativarnava День народження!!! Друзі!!! А давайте все зайдемо до неї на сторінку, і побажаємо їй міцного здоров'я і безмежного щастя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Ревва позує поруч з телеведучою Катею Варнавою. Обидва вони виглядають задоволеними і щасливими, що привело в захват користувачів.

"Так от через кого У мене зламався директ. Спасибі, дорогий», - відповіла йому Варнава.

"Вау, які ви красиві" «" те почуття, коли любиш обох😍з днем народження,Катюша», «вона і так щаслива сама на світі», «як брат з сестрою», - пишуть користувачі.

Як ми розповідали до цього, російський шоумен Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пирожков, приголомшив визнанням про традицію в першу зимову ніч

"Друзі!!! Першої, зимової, на добраніч!!! І загадайте бажання, воно обов'язково збудеться!!! У мене минулого разу збулося.. 🌕 #зимаааа", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".

А ще Politeka писала, що підросли дочки Артура Пирожкова захопили ніжною красою і неземним поглядом:»Все в тата".

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