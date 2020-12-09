Популярный российский актер Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, огорошил признанием в адрес красотки-коллеги по сцене
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделился у себя на странице в Instagram.
«Сегодня у моей любимой Катерины Великой @kativarnava День рождения!!! Друзья!!! А давайте все зайдём к ней на страничку, и пожелаем ей крепкого здоровья и безграничного счастья», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке Ревва позирует рядом с телеведущей Катей Варнавой. Оба они выглядят довольными и счастливыми, что привело в восторг пользователей.
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«Так вот из-за кого у меня сломался директ. Спасибо, дорогой», - ответила ему Варнава.
«Вау, какие вы красивые», «то чувство, когда любишь обоих😍с днём рождения,Катюша», «она и так счастливая самая на свете», «как брат с сестрой», - пишут пользователи.
Как мы рассказывали до этого, российский шоумен Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, огорошил признанием о традиции в первую зимнюю ночь
«Друзья!!! Первой, зимней, спокойной ночи!!! И загадайте желание, оно обязательно сбудется!!! У меня в прошлый раз сбылось.. 🌕 #зимаааа», - говорится в сообщении.
Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".
А еще Politeka писала, что подросшие дочки Артура Пирожкова восхитили нежной красотой и неземным взглядом: «Все в папу».
Также Politeka сообщала, что красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".