Популярный российский актер Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, огорошил признанием в адрес красотки-коллеги по сцене

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость поделился у себя на странице в Instagram.

«Сегодня у моей любимой Катерины Великой @kativarnava День рождения!!! Друзья!!! А давайте все зайдём к ней на страничку, и пожелаем ей крепкого здоровья и безграничного счастья», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Ревва позирует рядом с телеведущей Катей Варнавой. Оба они выглядят довольными и счастливыми, что привело в восторг пользователей.

«Так вот из-за кого у меня сломался директ. Спасибо, дорогой», - ответила ему Варнава.

«Вау, какие вы красивые», «то чувство, когда любишь обоих😍с днём рождения,Катюша», «она и так счастливая самая на свете», «как брат с сестрой», - пишут пользователи.

Как мы рассказывали до этого, российский шоумен Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, огорошил признанием о традиции в первую зимнюю ночь

«Друзья!!! Первой, зимней, спокойной ночи!!! И загадайте желание, оно обязательно сбудется!!! У меня в прошлый раз сбылось.. 🌕 #зимаааа», - говорится в сообщении.

Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".

А еще Politeka писала, что подросшие дочки Артура Пирожкова восхитили нежной красотой и неземным взглядом: «Все в папу».

Также Politeka сообщала, что красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".