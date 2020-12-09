Популярна російська модель Анастасія Квикто, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, показала чудову фігуру в облягаючому топі

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Творчість", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованій фотографії Квітко позує в облягаючому топі, який максимально підкреслює розкішну фігуру красуні. Крім того, як можна помітити, дівчина приміряла «літні» штани, добивши образ практично непомітним макіяжем.

"Райські вигини», «королева», «шалено красиво», «дуже мила», «Анастасія, ви прекрасні», «я скучив – ти не часто балуєш своїми постами останнім часом», "неймовірний вигляд - комусь явно пощастить з тобою",-пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардаш'ян, ледь не вивалила апетитний бюст з занадто сміливого декольте

Цього разу в одній з фан-груп з'явився знімок моделі в обтягуючій сукні зі значним декольте. Модель одягла джинсовий наряд, прекрасно виділяв всі її достоїнства.

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