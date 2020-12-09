Популярная российская модель Анастасия Квикто, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, показала восхитительную фигуру в облегающем топе

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована на странице знаменитости в Instagram.

«Творчество», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии Квитко позирует в облегающем топе, который максимально подчеркивает роскошную фигуру красотки. Кроме того, как можно заметить, девушка примеряла «летние» штаны, добив образ практически незаметным макияжем.

«Райские изгибы», «королева», «безумно красиво», «очень милая», «Анастасия, вы прекрасны», «я соскучился – ты не часто балуешь своими постами в последнее время», «невероятный вид - кому-то явно повезет с тобой», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией Ким Кардашьян, едва не вывалила аппетитный бюст из слишком смелого декольте

В этот раз в одной из фан-групп появился снимок модели в обтягивающем платье с внушительным декольте. Модель надела джинсовый наряд, прекрасно выделявший все ее достоинства.

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