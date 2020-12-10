Українці повинні бути готові до серйозного сплеску активності на сонці

Про це інформує прес-служба Лабораторії ФІАН.

Так, вчені переглянули свій прогноз сонячної активності і попередили про потужну магнітну бурю, яка вдарить прямо з ранку 10 грудня і продовжиться 11 грудня

Основний удар магнітної бурі доведеться на нічний і ранній ранковий час. Пік і 10, і 11 грудня прогнозується на період 7.00-8.00 ранку.

Ще одна потужна буря, як прогнозують вчені, очікується вже в День Святого Миколая - 19 грудня, коли українці можуть відчути на собі новий сплеск активності на сонці.

У такі дні найбільше страждають метеозалежні люди, яким краще уникати фізичних навантажень, уникати стресових ситуацій, а важкі дні краще починати з контрастного душу.

Також медики радять лягати спати раніше і приділяти сну не менше восьми годин. У дні сонячної активності краще не сідати за кермо автомобіля і завжди мати при собі ліки першої необхідності.

Дієтологи рекомендують в "найнебезпечніші" дні відмовитися від жирної і смаженої їжі на користь овочів і фруктів, щоб розвантажити свій організм і зайвий раз його не перепрацьовувати. Якщо немає можливості вибрати на природу для відпочинку, то можна хоча б частіше провітрювати приміщення.

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