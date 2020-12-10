Украинцы должны быть готовы к серьезному всплеску активности на Солнце

Об этом информирует пресс-служба Лаборатории ФИАН.

Так, ученые пересмотрели свой прогноз солнечной активности и предупредили о мощной магнитной бури, которая ударит прямо с утра 10 декабря и продолжится 11 декабря

Основной удар магнитной бури придется на ночное и раннее утреннее время. Пик и 10, и 11 декабря прогнозируется на период 7.00-8.00 утра.

Еще одна мощная буря, как прогнозируют ученые, ожидается уже в День Святого Николая - 19 декабря, когда украинцы могут ощутить на себе новый всплеск активности на Солнце.

В такие дни больше всех страдают метеозависимые люди, которым лучше уникать физических нагрузок, избегать стрессовых ситуаций, а тяжелые дни лучше начинать с контрастного душа.

Также медики советуют ложиться спать пораньше и уделять сну не меньше восьми часов. В дни солнечной активности лучше не садиться за руль автомобиля и всегда иметь при себе лекарства первой необходимости.

Диетологи рекомендуют в самые "опасные" дни отказаться от жирной и жареной пищи в пользу овощей и фруктов, чтобы разгрузить свой организм и лишний раз его не перетруждать. Если нет возможности выбрать на природу для отдыха, то можно хотя бы чаще проветривать помещения.

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